Abogado cercano a Aquiles Alvarez informó traslado del Alcalde a cárcel del Encuentro
Snai no ha confirmado nada, pero el Alcalde está por llegar al centro penitenciario de máxima seguridad del Encuentro, en Santa Elena.
Llegada del alcalde de Guayaquil Aquíles Álvarez, detenido por lavado de activos en el denominado caso Goleada.
API
Compartir
Actualizada:
08 mar 2026 - 19:08
David Norero, exsecretario del Concejo Municipal de Guayaquil y actual colaborador en la defensa del alcalde Aquiles Alvarez, difundió en su cuenta de X un mensaje presuntamente escrito por el Burgomaestre. En el texto, el alcalde cuestiona los motivos de su movilización a la Cárcel del Encuentro.
"Me trasladan a Santa Elena invocando un supuesto 'plan contra mi vida' basado en informes reservados", cita la publicación. En el mismo mensaje, Aquiles Álvarez defiende a la organización política RC5 y califica la acción como un intento de acusación política sin pruebas.
El traslado se dio después de la decisión del Tribunal del caso Triple A este 8 de marzo. Los magistrados dictaron una nueva orden de prisión preventiva contra el alcalde, complicando su situación jurídica y motivando, presuntamente, los cambios en su custodia por razones de seguridad estatal.
Compartir