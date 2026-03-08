Abogado cercano a Aquiles Alvarez informó traslado del Alcalde a cárcel del Encuentro

David Norero, exsecretario del Concejo Municipal de Guayaquil y actual colaborador en la defensa del alcalde Aquiles Alvarez, difundió en su cuenta de X un mensaje presuntamente escrito por el Burgomaestre. En el texto, el alcalde cuestiona los motivos de su movilización a la Cárcel del Encuentro.

"Me trasladan a Santa Elena invocando un supuesto 'plan contra mi vida' basado en informes reservados", cita la publicación. En el mismo mensaje, Aquiles Álvarez defiende a la organización política RC5 y califica la acción como un intento de acusación política sin pruebas.

El traslado se dio después de la decisión del Tribunal del caso Triple A este 8 de marzo. Los magistrados dictaron una nueva orden de prisión preventiva contra el alcalde, complicando su situación jurídica y motivando, presuntamente, los cambios en su custodia por razones de seguridad estatal.