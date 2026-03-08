Juez ordena prisión preventiva para Aquiles Alvarez por caso Triple A

En el Complejo Judicial Norte de Quito, se reinstaló a las 08:30, de este domingo 8 de marzo, la audiencia de revisión de medidas solicitada por las defensas de dos procesados y por Fiscalía.

En la diligencia la Fiscalía sostuvo que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se retiró y manipuló el grillete electrónico que porta desde julio de 2025.

Ante el argumento del Ministerio Público, el Tribunal acogió el pedido de la Fiscalía y revocó las medidas alternativas y dictó prisión preventiva para Alvarez.

Es la segunda orden de prisión preventiva que pesa sobre Alvarez. El alcalde de Guayaquil se encuentra recluido en la cárcel de Latacunga, desde el pasado 11 de febrero, por la orden de prisión preventiva dictada en la investigación del caso Goleada.

El juez también aceptó los pedidos de otros dos procesados con relación al cambio de ciudad para sus presentaciones periódicas.