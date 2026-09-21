Laura Pausini y Shakira cantan juntas en concierto en Madrid

En la tercera noche de conciertos de Shakira en Madrid, la artista colombiana sorprendió a su público al invitar al escenario a Laura Pausini, con quien interpretó una de sus canciones símbolo, 'Antología'.

La noche del domingo 20 de septiembre de 2026 quedará en la memoria del público y de ambas artistas quienes expresaron su admiración una por la otra.

Shakira la presentó como una artista con la que siente mucha conexión tanto en lo personal como en lo profesional. "Empezamos nuestras carreras casi al mismo tiempo, tuvimos a nuestros hijos casi al mismo tiempo. Además viene de un país al que amo y al que también estoy muy agradecida. Es un lujo tener aquí esta noche a esta gran artista... Laura Pausini”.

La invitación de la cantante italiana a la residencia de Shakira era esperada desde los primeros días, pero ocurrió en la tercera noche de shows.

La italiana lució un vestido negro brillante, mientras la colombiana deslumbró con un traje rojo lleno de brillos también. Al término de la canción las artistas se fundieron en un abrazo.

"Ella nos ha demostrado cuántas veces nos podemos caer y levantar otra vez, empezar desde cero. Me siento muy honrada de ser su amiga. Soy su fan", dijo Laura Pausini al finalizar su presentación con la colombiana.