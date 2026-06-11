Marisol Peñaloza asumirá por seis meses la Alcaldía de Cuenca

La vicealcaldesa Marisol Peñaloza asumirá por seis meses la conducción del Municipio de Cuenca, luego de que se concrete la ejecución de la sentencia que suspende los derechos políticos del alcalde Cristian Zamora por ese período.

Durante una rueda de prensa, ofrecida este jueves 11 de junio de 2026, ambas autoridades explicaron el proceso que se seguirá tras la resolución emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por un caso de violencia política de género.

Zamora informó que presentará, este recurso de aclaración sobre varios aspectos de la sentencia, lo que retrasará algunos días su ejecución definitiva.

Según indicó, la resolución aún debe quedar en firme antes de que se produzca el relevo temporal en la administración municipal.

Una vez ejecutoriada la sentencia, Marisol Peñaloza asumirá como alcaldesa subrogante, garantizando la continuidad de la gestión.

Zamora destacó que ambos han trabajado de manera coordinada durante la actual administración y aseguró que existe plena confianza para mantener los proyectos en marcha.

“Yo sigo siendo alcalde hasta mayo de 2027, con un periodo en el cual no ejerceré”, manifestó el burgomaestre, quien además cuestionó la decisión del TCE y la calificó como una “jugarreta política”.

Por su parte, Peñaloza hizo un llamado a la ciudadanía y a los distintos sectores políticos a mantener la unidad institucional y trabajar conjuntamente por el desarrollo de la capital azuaya.

¿Quién es Marisol Peñaloza?

Marisol Peñaloza cuenta con experiencia en la gestión pública. Es concejal de Cuenca desde 2019 y en las elecciones de 2023 logró la reelección bajo la alianza Democracia Sí–Pachakutik.

Además, es licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Educación Infantil y ha enfocado gran parte de su trabajo en el fortalecimiento de las comunidades rurales del cantón.