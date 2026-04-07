Alexandra Villacís renuncia a su cargo de vocal suplente del Consejo de la Judicatura

Alexandra Villacís renunció a su cargo de vocal suplente del Consejo de la Judicatura, este martes 7 de abril de 2026.

La jueza Viviana Pila falló a favor de Alexandra Villacís, este lunes 23 de marzo de 2026, dentro de una acción de habeas data presentada contra el Ministerio del Trabajo.

En su resolución, la magistrada dispuso que se corrija el registro de impedimento para ejercer cargo público que pesaba sobre Villacís y que le había impedido asumir la presidencia temporal del Consejo de la Judicatura.

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Sin embargo, Villacís reclamó que esa sentencia no fue acatada por el Ministerio del Trabajo y tampoco se le restiuyó el cargo como presidenta temporal de la Judicatura tras la destitución de Mario Godoy.

"La justicia constitucional emitió una sentencia clara, motivada, dándome la razón y de cumplimiento inmediato, disponiendo la rectificación de la información que impedía mi posesión y el ejercicio del cargo de vocal suplente de la Judicatura", indicó Villacís, en un comunicado.

"Esta situación trasciende lo personal y deja una reflexión sobre el respeto que merecen las decisiones adoptadas dentro del Estado de Derecho", añadió la abogada.

Villacís también aseguró que su intención era fortalecer la justicia del país, "sin embargo, las circunstancias actuales no ofrecen las condiciones necesarias para continuar en ese propósito".

"Por eso, he tomado una decisión difícil pero coherente con mis principios: cerrar este proceso y presentar mi renuncia al cargo de vocal suplente del Consejo de la Judicatura", señaló Villacís.