Militares fueron atacados por grupos armados en Sucumbíos

El Ejercito ecuatoriano informó sobre un enfrentamiento armado en el sector de Taruka, cantón Cascales, provincia de Sucumbíos.

Durante el patrullaje, en donde se desarrollaban actividades de minería ilegal, los soldados fueron atacados por grupos civiles armados, quienes realizaron disparos.

Militares recibieron atención médica

De acuerdo con la información, ante la agresión el personal militar repelió el ataque armado en su contra.

Como resultado de este hecho se registran dos militares heridos, quienes fueron evacuados para recibir atención médica especializada.

Según el Ejercito, y de manera preliminar, se conoce que presumiblemente existiría personal fallecido y herido de este grupo armado.