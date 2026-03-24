Alexandra Villacís pide acatar fallo judicial y señala incumplimiento de Ministerio del Trabajo

La abogada Alexandra Villacís reaccionó al fallo de la jueza Viviana Pila al pedido de habeas data que interpuso en contra del Ministerio de Trabajo, por un supuesto impedimento de ejercer cargo público.

Mediante un boletín suscrito por la vocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ), Villacís sostiene que el Ministerio del Trabajo mantuvo información errónea al registrar un “impedimento laboral” basado en una deuda inexistente, vulnerando su derecho a la rectificación.

En el documento Villacís señala que la sentencia de la jueza "ordena la rectificación inmediata del registro".

El fallo reconoce que esta información incorrecta generó efectos institucionales directos, al impedir el ejercicio del cargo y activar un proceso de reemplazo.

"A la fecha, el Ministerio del Trabajo incumple la sentencia: no ha rectificado el registro, no ha emitido el nuevo certificado y no ha ofrecido disculpas públicas, pese a la orden expresa de ejecución inmediata".

Villacís "exhorta al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a actuar conforme a los efectos jurídicos del fallo oral del 23 de marzo de 2026".

Además, pide al Cpccs "abstenerse de sostener decisiones basadas en un impedimento ya declarado erróneo".