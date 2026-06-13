Estos son los partidos diferidos que se transmitirán este sábado 13 de junio por Teleamazonas
El Mundial 2026 continúa este sábado 13 de junio con dos partidos que se podrán ver en diferido en Ecuador por Teleamazonas.
Ruben Providence, de Haití, Scott McTominay, de Escocia.
AFP
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Actualizado:
13 jun 2026 - 12:38
La emoción del Mundial 2026 continúa este sábado 13 de junio con dos partidos que podrán ver en diferido para Ecuador por Teleamazonas en señal abierta y por la página web.
Los duelos correspondientes a la fase de grupos E y D del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
La jornada futbolera arrancará a las 20:00 con el encuentro entre Haití y Escocia, un duelo en el que ambas selecciones buscarán sumar puntos importantes en el arranque de la competición.
Más tarde, a las 23:00, será el turno del choque entre Australia y Turquía, dos equipos que llegan con la ilusión de dar la sorpresa en el certamen y avanzar a la siguiente ronda.
Los aficionados podrán disfrutar de estos compromisos mundialistas en la programación especial dedicada a la Copa del Mundo
Partidos diferidos del sábado 13 de junio (hora de Ecuador)
- 20:00 | Haití vs. Escocia
- 23:00 | Australia vs. Turquía
La Copa del Mundo sigue dejando jornadas intensas y partidos clave en la lucha por avanzar a los octavos de final.
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