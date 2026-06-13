La Tri ya vive la previa de su debut en Filadelfia y afina detalles ante Costa de Marfil

Así luce el estadio de Filadelfia a pocas horas de recibir a Ecuador y Costa de Marfil.

Ecuador está a solo horas de su esperado debut en el Mundial 2026 y el ambiente ya se vive intensamente desde el estadio donde mañana La Tri enfrentará a Costa de Marfil en su primer partido del torneo.

El equipo de transmisión de Teleamazonas ya se encuentra instalado en el escenario deportivo ultimando cada detalle para llevar a los ecuatorianos toda la cobertura del compromiso mundialista.

Desde la cancha, la zona mixta y la sala de prensa, los periodistas y locutores preparan una jornada especial para acompañar el estreno de la selección nacional.

La expectativa crece entre los aficionados mientras el estadio comienza a llenarse de color y emoción en la antesala del encuentro. Ecuador buscará arrancar con pie firme su participación en la Copa del Mundo frente al combinado africano.

Los televidentes podrán seguir toda la previa, el ambiente y la cobertura especial de este debut a través de Teleamazonas y también en www.teleamazonas.com.