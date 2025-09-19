José Macías, alias 'Fito', negocia un acuerdo de culpabilidad con el Gobierno de Estados Unidos

Alias 'Fito' fue capturado en un búnker, en Manabí, el pasado 25 de junio

José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', negocia un acuerdo de culpabilidad con el Gobierno de Estados Unidos. Asó informó, este viernes 19 de septiembre del 2025, su abogado Alexei Schacht a la salida del Tribunal Federal de Nueva York.

Al cabecilla de 'Los Choneros' se le imputan en EE.UU. siete cargos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína con vínculos con el Cartel de Sinaloa, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego.

"Sí, yo estoy en contacto con el Gobierno (de EE.UU.) y obviamente si es posible, trataré de obtener un arreglo bueno para mi cliente, pero todavía es imposible. Necesito unos meses más", dijo Schacht tras una audiencia de procedimiento en la que Villamar apareció con un aspecto totalmente renovado.

El abogado defensor añadió que tiene "mucha experiencia con los fiscales de esta unidad de narcotráfico y terrorismo internacional" y que es "optimista" al respecto: "Es posible", sintetizó Schacht en español.

Fito, en su momento el hombre más buscado por el Gobierno de Daniel Noboa, lució este viernes 19 de septiembre mucho más delgado, sin rastro de su frondosa barba y cabello corto.

El juez encargado Frederick Bloc fijó la próxima audiencia de alias 'Fito' para el 22 de enero de 2026 a las 11:30.

Abogado dice que 'Fito' no conoce al presidente Petro

Por otra parte, también circulaban rumores de que 'Fito' se llegó a reunirse con el presidente colombiano, Gustavo Petro, durante una visita oficial a Ecuador. Esto fue rechazado tajantemente por Schacht.

"La realidad es que mi cliente no conoce al presidente Petro. Yo leo la prensa pero esto no es verdad (...) Él estuvo en la cárcel durante más o menos doce años y después en el sótano de una casa donde no tuvo reuniones (con Petro)", aseguró el defensor.

A 'Fito' se le atrapó en junio pasado dentro de un búnker subterráneo construido bajo una vivienda a las afueras de Manta, en Manabí. Y el 20 de julio del 2025, fue extraditado a Estados Unidos.