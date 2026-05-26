Asamblea analizará pedido de Daniel Noboa para que Ecuador abandone el sistema SUCRE

La Comisión de Relaciones Internacionales analizará la denuncia al tratado del SUCRE

La Asamblea Nacional analizará, este miércoles 27 de mayo de 2026, el pedido enviado por el presidente Daniel Noboa para que Ecuador abandone oficialmente el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).

La solicitud será tratada por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana durante la sesión 85. El único punto del orden del día será el conocimiento de la denuncia de este tratado.

El mecanismo regional fue creado en 2009 por Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, con participación de Cuba. Ecuador ratificó su adhesión a este sistema en 2010 durante el mandato del expresidente Rafael Correa.

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El SUCRE no era una moneda física, sino una unidad virtual administrada por los bancos centrales de los países miembros. Su objetivo era facilitar el comercio regional sin utilizar dólares, reducir costos de transacción y disminuir la dependencia de la moneda estadounidense.

Sin embargo, según Primicias, se habría usado este mecanismo para simular exportaciones hacia Venezuela o inflar el valor de productos. Por eso, en 2022, Ecuador comenzó el proceso para salir de ese tratado.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia consultó a la Corte Constitucional del Ecuador sobre si era necesaria la aprobación previa de la Asamblea Nacional.

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En abril de 2022, la Corte determinó que la denuncia sí requería autorización legislativa debido a que el acuerdo involucra compromisos internacionales. Además, el organismo también concluyó que la denuncia del tratado era constitucional.

Con esos dictámenes como respaldo, el presidente Daniel Noboa remitió formalmente a la Asamblea el pedido para concretar la salida del país del sistema regional de pagos.