Tres vehículos calcinados en incendio en patios de la Policía Judicial en Guayaquil
Las llamas afectaron a otros automotores del patio de retención vehicular de la PJ.
Un incendio en el patio de retención vehicular de la Policía Judicial de Guayaquil dejó varios automotores afectados, el 26 de mayo de 2026.
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Actualizado:
26 may 2026 - 16:53
Una alerta sobre un incendio vehicular en la av. Rodríguez Bonín, oeste de Guayaquil, se registró este 26 de mayo de 2026.
Sobre dicha vía funcionan las instalaciones de la Policía Judicial. Según información preliminar, el incendio inició a las 12H10, específicamente en el patio de retención vehicular de la institución.
Tras un primer balance, se conoce que tres vehículos fueron completamente consumidos por las llamas, mientras otros cuatro quedaron con daños menores.
Extraoficialmente, más de 700 automotores permanecen estacionados en el patio de retención vehicular de la PJ.
El siniestro no dejó víctimas, al tiempo que la Policía Nacional investiga el origen de la emergencia.
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