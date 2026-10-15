Usaban máscaras de Halloween para extorsionar: Cae peligrosa banda vinculada a 'Los Lobos' en Manabí

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este jueves 15 de octubre de 2026, sobre el Operativo Atlas-119, donde desarticularon una banda que amenazaba con videos de terror en Manabí.

"Se les frustró el Halloween". Con esta advertencia, el ministro del Interior, John Reimberg , informó sobre los resultados del Operativo Atlas-119, ejecutado por la Policía Nacional en el sector La Estancia, en Manabí.

La intervención permitió desarticular una peligrosa estructura delictiva vinculada a los grupos de delincuencia organizados "G200" y al brazo armado de "Los Lobos".

Según las autoridades el grupo criminal estaría dedicado al sicariato y la extorsión mediante el terror psicológico en formato digital.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, la estructura estaría dirigida por un individuo conocido como alias “G-200”, quien presuntamente coordinaba las acciones de su brazo operativo. Ministerio del Interior

Extorsiones con máscaras de Halloween

De acuerdo con las investigaciones compartidas por el Ministerio del Interior, el eje central del modus operandi de esta organización consistía en enviar videos de alta intimidación a sus víctimas en Manabí y otras provincias .

En las grabaciones, los antisociales exhibían armamento de alto calibre mientras utilizaban máscaras de disfraces de Halloween para ocultar sus rostros y forzar el pago de millonarias extorsiones bajo amenazas de muerte.

La estructura era liderada presuntamente por un individuo identificado con el alias de "G-200", quien coordinaba las acciones delictivas de su brazo operativo.

Resultados del Operativo

Tras labores de inteligencia, la madrugada del operativo cerco a los sospechosos en la zona rural y urbana de Portoviejo, dejando como saldo cinco personas aprehendidas:

Alias “Guayaco”

Alias “Negro”

Alias “Luis”

Dos personas más integrantes de la red.

En el sitio de la captura, los uniformados levantaron un arsenal y elementos probatorios clave para el proceso judicial:

3 armas de fuego: 2 pistolas y una subametralladora calibre 9 mm.

2 pistolas y una subametralladora calibre 9 mm. Municiones de distintos calibres.

7 alimentadores y 1 silenciador.

Varias máscaras de disfraz (Halloween) utilizadas para los videos extorsivos.

utilizadas para los videos extorsivos. 4 teléfonos móviles y 2 dispositivos RAM.

3 motocicletas retenidas utilizadas para desplazamiento y sicariato.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales competentes para el procesamiento por los presuntos delitos de delincuencia organizados, tenencia de armas y extorsión.