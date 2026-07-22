Allanan despacho de fiscal que otorgó medidas sustitutivas a presunto cabecilla criminal

La Fiscalía ejecutó, este 22 de julio, un allanamiento en el despacho de una fiscal en Guayaquil, como parte de una investigación por solicitar medidas sustitutivas para el presunto cabecilla de la organización delictiva Los Chone Killers.

La diligencia se realizó luego de que el caso generara cuestionamientos por la liberación del procesado, identificado como Marcos Armando D. A., alias 'Pan de Piña', considerado objetivo criminal de alto valor.

El allanamiento tuvo lugar en las oficinas de Norma Cecilia R.. La Fiscalía indicó que el hecho forma parte de una investigación relacionada con el trámite que permitió que el sospechoso afrontara el proceso con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Durante la diligencia, personal fiscal y policial recopiló documentación y otros elementos que podrían ser incorporados a la indagación.

El caso que originó la controversia

Alias 'Pan de Piña' fue detenido el 18 de julio en el norte de Guayaquil, durante una operación militar. Según los reportes oficiales, en el vehículo en el que se movilizaba se encontró un revólver, municiones y sustancias sujetas a fiscalización.

El detenido fue procesado por presunto tráfico ilícito de drogas y tenencia de armas. Sin embargo, en la audiencia correspondiente se solicitaron medidas sustitutivas, lo que permitió que el procesado no permaneciera en prisión preventiva.

Reacciones desde el Gobierno

La decisión provocó la reacción del ministro del Interior, John Reimberg, quien cuestionó la actuación de la fiscal y anunció que presentará una denuncia contra la funcionaria responsable del caso.

Reimberg sostuvo que existían elementos suficientes presentados por la Policía y las Fuerzas Armadas para sustentar la acusación y advirtió que decisiones de este tipo podrían "favorecer a estructuras del crimen organizado".

"Ya es hora de que quienes, desde un cargo público, favorecen a los delincuentes enfrenten las consecuencias de sus actos. En Ecuador no habrá espacio para la impunidad, venga de donde venga. Quien proteja al crimen organizado deberá responder ante la justicia", dijo.