Rodri se someterá a una cirugía de espalda tras proclamarse campeón del mundo con España

El centrocampista español Rodri Hernández ha tocado el cielo del fútbol mundial al coronarse campeón de la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Argentina en la gran final, además de distinguirse como el ganador del Balón de Oro del torneo.

Sin embargo, tras la euforia del histórico triunfo de la selección española, el pilar de La Roja debe hacer una pausa obligada para pasar por el quirófano y solucionar una afección física recurrente en la zona lumbar.

A lo largo de las rondas eliminatorias de la cita mundialista, el mediocentro del Manchester City disputó varios encuentros clave bajo un riguroso tratamiento conservador.

Consciente de la trascendencia del compromiso internacional y de su rol fundamental en el esquema táctico de Luis de la Fuente, el futbolista compitió al más alto nivel rindiendo a un nivel estelar, pero sacrificando el descanso que su espalda requería desesperadamente.

Una vez culminado el torneo, el cuerpo médico del Manchester City y el equipo técnico de la selección evaluaron la situación física del mediocampista para determinar el camino más seguro a largo plazo.

La conclusión conjunta fue inequívoca: la cirugía es el procedimiento idóneo para erradicar las molestias crónicas de raíz, previniendo posibles complicaciones que pongan en riesgo su rendimiento sostenido en las próximas temporadas de élite.

Esta intervención quirúrgica impactará directamente la planificación de la pretemporada del conjunto inglés, que no podrá contar con su eje principal durante las primeras semanas de preparación para el curso 2026-27.

El tiempo exacto de baja se ajustará de acuerdo con su evolución postoperatoria, por lo que Pep Guardiola deberá reestructurar la medular de los Citizens en el arranque del campeonato.

Pese al parón competitivo que supone pasar por el quirófano, Rodri reafirma su lugar en la cúspide del fútbol mundial tras una campaña épica. Su liderazgo, resiliencia y jerarquía para brillar con dolor y guiar a España a un nuevo título mundial aseguran que su nombre quede grabado de forma indeleble en la historia del deporte rey.