Carros, casas... así puede acceder a remates en Ecuador

El Consejo de la Judicatura realiza remates judiciales en línea.

Los remates judiciales son un mecanismo mediante el cual la Función Judicial vende bienes embargados dentro de procesos judiciales para cumplir obligaciones pendientes.

A través de este sistema es posible encontrar inmuebles, vehículos, maquinaria, acciones y otros bienes, cuyo remate se desarrollan de forma virtual mediante la plataforma del Consejo de la Judicatura.

La participación está abierta a cualquier ciudadano que cumpla los requisitos establecidos en el Código Orgánico General de Procesos y en el reglamento del sistema de remates judiciales.

¿Cómo consultar los remates disponibles?

El primer paso es ingresar al portal de Remates Judiciales en línea del Consejo de la Judicatura, donde los usuarios pueden revisar las convocatorias vigentes sin necesidad de registrarse.

En la plataforma es posible buscar los bienes mediante distintos filtros, entre ellos:

Fecha del remate.

Provincia o ubicación geográfica.

Tipo de bien (vehículos, inmuebles, maquinaria, entre otros).

Cada publicación incluye información como el avalúo del bien, fotografías cuando están disponibles, la fecha del remate, el juzgado que lleva la causa y las condiciones de participación.

¿Qué se necesita para participar?

Quienes deseen presentar una oferta deben crear una cuenta en el sistema de Remates Judiciales en línea y aceptar el reglamento de uso de la plataforma.

Además, antes de presentar una oferta deben realizar una consignación económica como garantía:

El 10% del valor de la oferta cuando el pago será de contado.

del valor de la oferta cuando el pago será de contado. El 15% cuando la postura contemple un pago a crédito, si el proceso lo permite.

Ese depósito debe realizarse conforme a las instrucciones del proceso judicial correspondiente.

¿Cómo se presenta una oferta?

Una vez habilitado el usuario, la oferta se realiza completamente en línea durante el día fijado para el remate.

El sistema permite registrar la postura electrónica y, mientras el remate permanezca abierto, el participante puede mejorar su oferta si así lo considera.

Todo el procedimiento queda registrado en la plataforma, lo que, según la entidad, busca garantizar transparencia e igualdad entre los postores.