Allanamientos se ejecutan en tres provincias de Ecuador dentro del caso Apagón

La Fiscalía Gneral recopiló indicios durante los allanamientos en el caso Apagón

La Fiscalía General ejecutó allanamientos simultáneos, este viernes 6 de febrero de 2026, en Pichincha, Guayas y Tungurahua, dentro del caso Apagón.

En este caso se investiga el presunto delito de peculado. La Fiscalía ejecutó el operativo en las tres provincias para recabar indicios.

Se indagan supuestas irregularidades en la contratación de proyectos de generación eléctrica en 2024, durante la crisis energética.

El 14 de enero pasado se realizó otro allanamiento en la oficina de uno de los investigados, en Guayaquil. Otras diligencias similares se ejecutaron el 28 de agosto del 2025, se allanaron 11 inmuebles en Guayas y Pichincha.

¿Qué investiga el Caso Apagón?

En este caso se investiga presunto peculado (malversación de fondos) en la firma de contratos de generación energética entre la Corporación de Eléctrica de Ecuador (Celec) y la empresa Progen en 2024, durante la crisis energética que vivió Ecuador.

El inicio de la investigación se hizo pública después de que el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, anunciara en sus redes sociales que se estaba indagando en los procesos de contratación de Celec realizados durante la emergencia eléctrica declarada en 2024.

«Cerrarle la puerta a la corrupción es precisamente abrir puerta de esa transparencia», señaló el funcionario en X, quien estuvo encargado del Ministerio de Energía y Minas entre abril y julio de 2024.

Luque dice que el contrato con Progen se dio tras su salida del Ministerio. La Contraloría había determinado que los contratos firmados durante la emergencia energética declarada por el Gobierno causaron un perjuicio económico al Estado.