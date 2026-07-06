Aquiles Alvarez y sus dos hermanos vuelven a tener prisión en el caso Goleada

El 2 de abril, un Tribunal aceptó el pedido de apelación a la prisión preventiva de Aquíles Álvarez y sus hermanos en caso Goleada

El juez Jairo García revocó las medidas alternativas que pesaban sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos Antonio Alvarez y Xavier Alvarez Henriques, y dispuso prisión preventiva para los tres procesados en el caso Goleada.

Esta medida se adoptó durante una audiencia telemática que se extendió por más de dos horas y media, este lunes 6 de julio de 2026.

En el caso Goleada, Fiscalía investiga una presunta estructura relacionada con los delitos de delincuencia organizada y operaciones de lavado de activos vinculadas al supuesto desvío de combustibles.

Además de ordenar la prisión preventiva, el magistrado ratificó la incautación de la vivienda donde residen los hijos del Alcalde de Guayaquil.

No es la primera vez que los hermanos Alvarez enfrentan una orden de prisión preventiva dentro del caso Goleada. En febrero de 2026, un juez dispuso esa medida

Sin embargo, el 2 de abril de 2026, un tribunal de segunda instancia aceptó el recurso presentado por sus defensas y sustituyó la prisión preventiva por medidas alternativas, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país.

En aquella ocasión, los hermanos de Aquiles Alvarez dejaron la cárcel, pero Aquiles permaneció recluido, pues enfrenta otros procesos: caso Triple A y Grillete.

Con la nueva resolución emitida este lunes, los hermanos deberán regresar a prisión preventiva.