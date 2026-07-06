Argentina quiere sacudirse la 'Messidependencia' ante el Egipto de Salah en el Mundial

Universidad Estatal de Kennesaw, Kennesaw, Georgia, EE. UU. - 6 de julio de 2026. Lionel Messi y Leandro Paredes, de Argentina, durante el entrenamiento.

Argentina salió viva de la emboscada de Cabo Verde, pero con una inquietante certeza: sigue demasiado atada al genio de Lionel Messi. En octavos de final, frente al Egipto de Mo Salah, dispondrá de una última oportunidad de afinar la máquina antes de que el Mundial entre en zona de curvas.

La campeona mundial lleva desde el viernes en el diván. Las primeras emociones tras la victoria 3-2 ante Cabo Verde, con un gol salvador al borde de la tanda de penales, fueron de un gigantesco alivio por evitar una colosal humillación.

La Albiceleste quedó también aturdida por haberse dejado llevar ante el abismo, pero las causas se venían intuyendo desde el inicio del torneo.

Messi, en el sexto Mundial de su carrera, acumula siete de los 11 goles argentinos en las victorias de la primera fase ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), y la de dieciseisavos ante Cabo Verde.

Cuando la pelota no pasa por las botas de su capitán, la Albiceleste exhibe un fútbol excesivamente estático y predecible, sin darle intención ni sentido a la posesión.

El equipo que conquistó el trono mundial en Catar 2022 con su frescura y dinamismo táctico ahora se acomoda a la espera de la inevitable aparición de Messi, puntual en su cita con el gol en sus últimos ocho partidos mundialistas.

Aparte del líder del Inter Miami, máximo artillero del torneo junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland, entre los otros atacantes argentinos sólo ha marcado Lautaro Martínez, de penalti ante Jordania.

El Toro, que únicamente suma ese tanto en sus 10 partidos en Copas del Mundo, ha sido titular en los cuatro partidos de esta edición por delante de Julián Álvarez.

Esperando a Lautaro y Álvarez

Socio de Messi en Catar con cuatro goles, Julián Álvarez se ha mostrado invisible en este campeonato sin tantos ni asistencias en sus 200 minutos sobre el campo.

La Araña, no obstante, se perfila como titular el martes con la misión de ser revulsivo del apagado ataque ante Cabo Vede.

Ese duelo corroboró que Argentina no desborda con extremos ni con laterales de largo recorrido, lo que tampoco abre espacios para la llegada al área de volantes como Enzo Fernández y Rodrigo De Paul.

Para recuperar la fluidez, Scaloni confirmó que Leandro Paredes retomará el timón del centro del campo, posiblemente en detrimento de Thiago Almada.

"Claro que se puede jugar mejor" pero "el nivel de Argentina es aceptable, hemos ganado los cuatro partidos", dijo Scaloni tratando de enfatizar el plus de garra que diferencia a su plantel del resto de favoritos.

"Cuando en un partido las cosas no te salen o el rival te mete en dificultad, no hay una sola manera de ir a ganar", recordó. "Puede ser con la guerra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu que llevamos incorporado todos nosotros".

Entrenamiento de Argentina - Universidad Estatal de Kennesaw, Kennesaw, Georgia, EE. UU. - 6 de julio de 2026. Lionel Messi y Leandro Paredes, de Argentina, durante el entrenamiento. REUTERS

"Ambiciosos"

El choque frente a Egipto, otro oponente menor sobre el papel, debe servir para recuperar confianza en la defensa del título antes de eventuales cruces ante Colombia e Inglaterra en el camino hacia la final del 19 de julio.

Los Faraones están entre los dos únicos sobrevivientes del continente africano en el torneo, junto a Marruecos, después de vencer en la primera ronda a Australia en penales tras un duelo empatado 1-1.

Las virtudes de Egipto pasan por la fortaleza defensiva y la competitividad, confiando después en la magia de Salah y la velocidad de Omar Marmoush, atacante del Manchester City.

Actualmente sin equipo tras cerrar su brillante etapa en el Liverpool, Salah no se deja llevar por la nostalgia del que puede ser su último gran torneo y ha pedido a sus compañeros que jueguen sin temor, un llamado al que se sumó el lunes el seleccionador Hossam Hassan.

"Seguramente todo el mundo da a Argentina como favorito", reconoció el técnico. "Pero no somos los tapados, somos una gran nación (...) Vamos a intentar ser lo más ambiciosos posible".