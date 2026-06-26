Aquiles Alvarez seguirá siendo alcalde de Guayaquil; Concejo niega su remoción

El Concejo Cantonal de Guayaquil negó la remoción de Aquiles Alvarez como alcalde.

Aquiles Alvarez seguirá siendo alcalde de Guayaquil luego de que el Concejo Cantonal negara su remoción este viernes 26 de junio de 2026.

La sesión extraordinaria se instaló pasadas las 14:00 con la presencia de Emily Vera a la cabeza del Concejo.

11 concejales acogieron el informe de la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones que recomendó que Alvarez se mantenga en el cargo.

La comisión trató una denuncia por la falta de presencia de Alvarez en funciones. El informe presentado se dejó constancia de que el denunciante, Hugo Córdova, no presentó pruebas que configuren la causal de ausencia injustificada.

Según el informe, aunque Alvarez ha estado fuera de su cargo por más de tres días, tal como dice la ley, se llevó a cabo la subrogación legal por parte de la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

"Su remoción implica un acto injusto que añadiría a la actual vulneración de sus derechos protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, la vulneración de sus derechos políticos", dijo la Comisión de Mesa.

Alvarez permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, en Santa Elena, a pesar de no tener una sentencia ejecutoriada por ningún delitto.

El alcalde de Guayaquil fue detenido el 10 de febrero de 2026 en el marco del caso Goleada.