Difieren audiencia de casación por el femicidio de María Belén Bernal

María Belén Bernal fue asesinada en septiembre de 2022 en la Escuela Superior de Policía.

La audiencia de casación dentro del caso por el femicidio de María Belén Bernal fue diferida por disposición de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La diligencia estaba prevista para este miércoles 20 de mayo de 2026, a las 14:00.

Según la notificación emitida por la CNJ, la suspensión se produjo tras un pedido realizado por Alfonso Camacho, quien decidió cambiar a su grupo de abogados.

La defensa técnica que quedó a cargo del caso ya tenía otra diligencia fijada para la misma fecha y hora. Esa situación obligó al diferimiento de la audiencia.

Con esta decisión, la nueva fecha para la cita judicial fue fijada para el próximo 1 de julio de 2026, a las 11:30.

María Belén Bernal fue asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía, en Quito. Su cuerpo fue hallado enterrado en el cerro Casitagua, cerca del lugar del crimen.

Por este crimen, su esposo Germán Cáceres fue sentenciado a 34 años y ocho meses de cárcel por femicidio. La pena fue ratificada por la Sala Penal de la Corte de Pichincha este jueves 29 de mayo del 2025. El crimen de Bernal conmocionó a todo el país y trascendió fuera de las fronteras nacionales.