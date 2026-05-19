Renunció toda la directiva de El Nacional a horas de la Asamblea ordinaria del club

El presidente de El Nacional, Ricardo Cajas (centro de uniforme militar), en un evento de esto año.

La renuncia de Ricardo Cajas a la presidencia de El Nacional y de toda la directiva del equipo criollo marca el cierre de una gestión asfixiada por la crisis económica y las tensiones internas. La salida de la directiva se dio horas antes de la Asamblea Ordinaria. La renuncia evidenció el agotamiento de un manejo administrativo que ya no lograba sostener la estabilidad ni la competitividad del club militar.

El manejo administrativo del club ha estado matizado por los sueldos atrasados y la falta de resultados deportivos del equipo que milita en la Serie B. A pesar de los intentos por estabilizar la institución, el descontento generalizado terminó por minar por completo la gobernabilidad de su directiva.

Su dimisión dejó al equipo en una profunda incertidumbre, forzando una reestructuración urgente y la búsqueda de nuevos liderazgos. Este episodio expuso una vez más la fragilidad financiera de El Nacional y la necesidad inmediata de modernizar su gestión institucional.