Allanan Fiscalía de Manta cuatro días después del asesinato de dos funcionarios

La mañana de este 26 de mayo se allanaron las oficinas de la Fiscalía de Manta.

La mañana del martes 26 de mayo de 2026, unidades especiales de la Policía allanaron los edificios de la Fiscalía de Manta.

El hecho sucede cuatro días después del asesinato a dos funcionarios de esa institución.

Ataque armado a funcionarios de Fiscalía

El ataque armado a los funcionarios sucedió el 22 de mayo de 2026. La víctimas fueron identificadas como César Enrique Velásquez Párraga y Víctor Fernando Pico Párraga.

El hecho ocurrió en el barrio Jocay, centro de Manta. Según testigos, sujetos a bordo de una moto dispararon contra el automotor, estacionado a pocos metros de la Fiscalía, y huyeron.

Uno de los ocupantes murió inmediatamente, mientras que el segundo falleció cuando era trasladado a una casa de salud. Ambos se desempeñaban como secretarios de la Fiscalía.