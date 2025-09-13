La Policía Nacional informó que capturó a alias ‘Topo’, un cabecilla de Los Choneros

Alias 'Topo' fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo en Orellana, el 15 de marzo de 2025.

La Policía de Ecuador informó este sábado 13 de septiembre la captura de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias ‘Topo’, cabecilla de Los Choneros, considerado un objetivo de alto valor y quien fue mano derecha del narcotraficante José Adolfo Macías, alias ‘Fito’

Sobre alias ‘Topo’ ya existe una sentencia de 34 años de cárcel por el asesinato de un oficial de Policía, en Lago Agrio. Sin embargo, con la publicación de Reimberg se presume que podría ser extraditado a Estados Unidos, como ocurrió con ‘Fito’ luego de que fue capturado en Manabí.

Se tenía previsto que la Policía realizara una rueda de prensa a las 17:00 de este día, en las instalaciones de Aeropolicial, en Guayaquil, para dar mayores detalles sobre esta detención.

“Fito: ahí te mandamos compañía para que no te sientas solo”, publicó el ministro del Interior John Reimberg, en su cuenta de la red social X, adelantando que tendrían más información en el transcurso de este 13 de septiembre de 2025.