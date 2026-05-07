Caso Apagón: audiencia de formulación de cargos fue convocada para el 14 de mayo

La Corte Nacional fijó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en el caso Apagón.

La Corte Nacional de Justicia fijó para el próximo 14 de mayo de 2026 la audiencia de formulación de cargos en el denominado caso Apagón.

En este proceso judicial se investiga el presunto delito de peculado, relacionado a los contratos de generación eléctrica con Progren.

La diligencia judicial está convocada a las 08:30 en la sede de la Corte Nacional, en Quito. En esta causa son investigadas 21 personas, entre ellas el exministro de Energía Antonio Goncalves y el exgerente de Celec, Fabián Calero.

¿Qué se investiga en el caso Apagón?

En este caso se investiga presunto peculado en la firma de contratos de generación energética entre la Corporación de Eléctrica de Ecuador (Celec) y la empresa Progen en 2024, durante la crisis energética que vivió Ecuador.

Las indagaciones surgieron luego de que la Contraloría General determinó un perjuicio de alrededor de 140 millones de dólares para el Estado ecuatoriano por los contratos firmados con la empresa estadounidense Progen, para la instalación de las centrales termoeléctricas Quevedo y El Salitral.

El inicio de la investigación se hizo pública después de que el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, anunciara en sus redes sociales que se estaba indagando en los procesos de contratación de Celec realizados durante la emergencia eléctrica.

Dichos contratos fueron adjudicados por Celec a las empresas Progen, con sede en Estados Unidos, y Austral Technical Management, con sede en Uruguay.