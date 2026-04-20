Femicidio en el Puente de la Unidad Nacional termina con el agresor sin vida en Pascuales

Un caso estremecedor sacude al país con un femicidio en Puente de la Unidad Nacional

Un nuevo hecho de violencia causa conmoción en Ecuador. Una mujer fue asesinada dentro de un vehículo en el sector del Puente de la Unidad Nacional, en un caso que rápidamente fue catalogado como femicidio.

Horas después, el presunto responsable que sería su esposo, un policía en servicio activo fue ubicado en el sector de Pascuales.

El hallazgo que encendió las alertas

De acuerdo con el reporte policial, agentes acudieron al lugar tras recibir una alerta. Al llegar, encontraron a la víctima dentro de un automóvil, sin signos vitales.

Las primeras verificaciones confirmaron que se trataba de una muerte violenta.

A partir de ese momento, se activaron protocolos de búsqueda. Las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo en el que se movilizaba el sospechoso, lo que facilitó su localización.

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Minutos después del caso de sicariato que ocurrió en el Puente de la Unidad Nacional sentido Puntilla - Durán, el atacante quedó gravemente herido pic.twitter.com/J9MIJ5cHOY — Minuto & Medio (@MinMedio) April 20, 2026

Seguimiento y ubicación del sospechoso

Las autoridades rastrearon el recorrido del automóvil hasta el sector de Pascuales. Según la información preliminar, el hombre habría contactado a un familiar de la víctima, su hermana, para admitir lo ocurrido antes de dirigirse a su domicilio.

Equipos policiales se movilizaron hasta la vivienda señalada. En el lugar, se realizó un operativo para verificar la situación y asegurar la zona.

Un desenlace que agrava la tragedia

Durante la intervención, los agentes encontraron al sospechoso sin vida dentro del inmueble. Con esto, el caso tomó un giro aún más complejo, dejando muchas preguntas abiertas sobre las circunstancias que rodearon ambos hechos.

Las unidades especializadas iniciaron las investigaciones para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades, así como confirmar todos los detalles del caso.