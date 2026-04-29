Caso Comandos de la Frontera: Alias 'Gerente' y 18 personas van a juicio por lavado de activos

Alias 'Gerente' y 18 personas más fueron llamadas a juicio por lavado de activos.

Alias 'Gerente' y 18 personas más fueron acusadas por el delito de lavado de activos e irán a juicio por el caso Comandos de la Frontera.

Así lo informó la Fiscalía este miércoles 29 de abril de 2026 a través de sus redes sociales.

19 personas naturales y jurídicas irán a juicio por el caso Comandos de la Frontera. Además, el juez ratificó la prisión preventiva para 16 de los procesados.

Roberto Carlos Álvarez Vera, alias 'Gerente', es señalado como cabecilla de ese grupo en Ecuador y cumple con prisión preventiva en la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena.

Alias 'Gerente' fue capturado en Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2025 y fue deportado a Ecuador.

Esto se investiga en el caso Comandos de la Frontera

Este caso inició en noviembre de 2024, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la UAFE.

El trabajo investigativo permitió identificar una estructura integrada por personas naturales y jurídicas vinculadas al tráfico de drogas y al lavado de activos provenientes de dichas actividades ilícitas.

Se estima que fueron lavados cerca de 313 millones de dólares, según informó la Fiscalía en septiembre de 2025.

Además, durante el operativo ejecutado el 9 de septiembre de 2025, Fiscalía y la Policía Nacional llevaron a cabo 62 allanamientos simultáneos en Tungurahua, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, Pichincha y Esmeraldas, que dejaron 15 personas detenidas y la incautación de evidencias como dinero en efectivo, armas, dispositivos electrónicos y documentación financiera.

El monto del dinero irregularmente movilizado a través del Sistema Financiero Nacional y de la adquisición de bienes muebles e inmuebles supera los 354 millones de dólares entre 2015 y 2025.

Estos cuatro nuevos procesados se suman a veinte más, entre personas naturales y jurídicas, que habrían participado en el blanqueo de capitales.