Caen 7 sospechosos de tráfico de migrantes con visas falsas a EE. UU. en Ecuador

Siete personas fueron detenidas por presunto tráfico de migrantes en Ecuador.

La Fiscalía realizó allanamietnos en dos provincias en el marco de una investigación por presunto tráfico de migrantes, este martes 28 de abril de 2026.

Las autoridades detuvieron a siete personas en Guayaquil, Durán y Quito, luego de una serie de allanamientos.

Según la Fiscalía, las personas señaladas ejecutaban el ilícito a través de la falsificación de visas a Estados Unidos.

Las intervenciones se realizaron con apoyo de funcionarios de la Oficina de Seguridad Diplomática y la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

Como parte de la investigación, se decomisaron teléfonos celulares y documentación relacionada con el caso.

#ATENCIÓN | Varios allanamientos liderados por #FiscalíaEc dejaron 7 personas detenidas en Guayaquil y Daule (#Guayas), y en Tumbaco (#Pichincha). Se investiga el presunto delito de #TráficoDeMigrantes, mediante la falsificación de visas a #EstadosUnidos. pic.twitter.com/LBJbxOevN1— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 28, 2026 "> ">

Penas por tráfico de migrantes según el COIP

El tráfico de migrantes está tipificado en el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y fija una sanción de siete a 10 años y puede contener agravantes.