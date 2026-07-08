Caso Goleada: Juez ordena la captura de los hermanos Antonio y Xavier Alvarez

El juez que conoce el caso Goleada dispuso la captura de Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

La decisión se produjo después de que se dictara prisión preventiva contra varios procesados por una investigación relacionada con presunto lavado de activos.

Juez emite órdenes de captura e incautación

La mañana del 7 de julio de 2026, el juez Jairo García emitió los oficios para que la Policía Nacional del Ecuador ejecute la captura de Antonio Álvarez, Xavier Álvarez y otros dos procesados dentro del caso Goleada.

Además, el magistrado dispuso que la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público realice las incautaciones de bienes contempladas en la resolución judicial.

La decisión fue adoptada horas después de que el juez revocara las medidas cautelares de presentación periódica y ordenara prisión preventiva para Antonio Álvarez, expresidente de Barcelona Sporting Club, Xavier Álvarez, Fernando Peñaherrera y César Bravo, quienes también son procesados en la causa.

Diligencias policiales

El juez remitió su resolución a las entidades encargadas de ejecutar las medidas, luego de dejar sin efecto la libertad que había sido concedida por un tribunal superior el pasado 2 de abril.

Posteriormente, la Sección de Ubicación y Detención de Personas de la Policía Nacional solicitó al magistrado una aclaración para determinar si debía registrar la orden de localización y captura de los procesados en el sistema SIIPNE 3W, plataforma utilizada por la institución para el seguimiento de personas requeridas por la justicia.

Apelan prisión preventiva

Mientras avanzan las diligencias para ejecutar las órdenes de captura, Aquiles Álvarez y sus hermanos presentaron este miércoles 8 de julio un recurso de apelación contra la prisión preventiva dictada dentro del proceso.

En el escrito de apelación, según reseña el portal Primicias, se argumenta que, aunque la resolución fue emitida una vez concluida la instrucción fiscal, esa circunstancia no impediría ejercer el derecho a impugnar la decisión judicial, debido a que la solicitud de revisión de las medidas cautelares fue presentada por la Fiscalía antes de que finalizara esa etapa del proceso.