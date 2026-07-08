Caso Apagón: Roberto Luque amplía versión por contratos con Progen

Roberto Luque acudió a amplair su versión en el caso denominado Apagón por contratos con Progen.

El ministro se Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, acudió este miércoles 8 de julio de 2026 a ampliar su versión en el caso Apagón por contratos con la empresa Progen.

Luque acudió a la Fiscalía General del Estado para hablar respecto a supuestas irregularidades en contratos entre Celec y la empresa Progen.

Ante los medios Luque no respondió preguntas sobre el caso Apagón en el que se investiga el presunto delito de peculado.

Dentro de la Fiscalía, Luque se acogió al derecho al silencio sobre el caso que investiga un presunto perjuicio al Estado por más de 104 millones de dólares.

El ministro insistió en que "vamos a dar la cara las veces que sean necesarias (...) para que se encuentren los responsables de este terrible acto de corrupción".

De acuerdo con Luque, "el Gobierno es el mayor interesado en encontrar a los responsables de este acto" y recordó que la denuncia presentada en Estados Unidos fue presentada por el mismo Gobierno.

"A mí me han investigado absolutamente todo", dijo Luque a la prensa tras salir de la Fiscalía.

El ministro Luque aseguró que las autoridades determinaron que él "no era sospechoso y no tenía por qué estar ahí".

Luque no dio mayores detalles y aseguró que será la Fiscalía la que deberá determinar los nombres de los involucrados en el caso.

El pedido de ampliación de la versión de Luque fue solicitada por uno de los procesados, según el ministro.