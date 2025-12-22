Caso Las Malvinas: 34 años y ocho meses de cárcel para 11 militares por desaparición forzada

Un plantón con amigos y familiares de "Los 4 niños de las Malvinas" se realiza en la Unidad judicial Alban Borja, en el norte de Guayaquil.

34 años y ocho meses de cárcel es la pena que recibieron 11 militares como autores directos del delito de desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas. El Tribunal de Garantías penales de Guayas emitió su sentencia la mañana de este lunes 22 de diciembre del 2025.

Tras 379 días de espera, los padres de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, los cuatro niños de Las Malvinas, sintieron que se hizo justicia por la desaparición y posterior asesinato de sus hijos, en manos de militares.

Los militares que fueron condenados como autores directos son: Jhon Z., Wilmer L., Jonathan G., Sergio V., Henry L., Wilson W., Rodrigo N., Ronald P., Jhon T., Bryan N. y David C.

Mientras que Nelson S., Moisés L., Álex Q., Carlos E., y Christian A., los otros cinco militares procesados, que se declararon cooperadores eficaces de la Fiscalía General del Estado, fueron condenados a 30 meses de prisión.

Finalmente, el Tribunal confirmó el estado de inocencia de Juan Francisco I., quien había sido procesado en calidad de cómplice del delito.

La sentencia contempla el pago de una multa de 800 salarios básicos unificados (USD 376 000) y el pago de 10 000 dólares, cada sentenciado, a los familiares de las víctimas, y las disculpas públicas a través de medios de comunicación (prensa, radio, televisión y medios digitales) por parte de los 16 sentenciados, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, en las que deberá rectificarse la información errónea presentada originalmente en contra de las cuatro víctimas.

Así se desarrolló la audiencia

Pasadas las 08:30, un juez de la sala instaló la audiencia, declaro validado todo lo actuado y empezó a leer el contexto del caso. Mientras tanto, en los exteriores del Complejo Judicial los familiares realizaron un plantón para exigir justicia.

El Tribunal estuvo conformado por los jueces Jovanny Suárez, Smirnova Calderón y Kelttya López. La sentencia se dictó después de 15 sesiones de juicio en las que la Fiscalía General del Estado presentó pruebas para demostrar la culpabilidad de los militares en el delito. La diligencia se cumple un año después de que ocurrió la detención y posterior desaparición de los niños.

Las víctimas desaparecieron el 8 de diciembre del 2024 luego de ser detenidas por una patrulla de 16 militares. Los uniformados los condujeron a una zona agreste, a las afueras de Taura, en el cantón Naranjal, en Guayas.

Ministerio de Defensa respeta la sentencia

Tras conocerse la sentencia, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial en el que aseveró que "ratifica el respeto irrestricto a la ley a la sentencia emitida".

Además, indicó que en el desarrollo del juicio colaboraron con la justicia y entregaron la información requerida por las autoridades.