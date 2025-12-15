La Fiscalía solicitó que los 17 militares del caso Las Malvinas sean declarados culpables

En memoria de los cuatro niños de Las Malvinas, familiares y organizaciones de Derechos Humanos realizaron acciones parta exigir justicia el pasado 8 de diciembre del 2025

La Fiscalía General solicitó, este lunes 15 de diciembre del 2025, al Tribunal de Juicio que los 17 militares procesados en el caso Las Malvinas sean declarados culpables del presunto delito de desaparición forzada.

Este pedido se hizo durante la reinstalación de la audiencia de juzgamiento en Guayaquil. En la diligencia, se concluyeron los alegatos de cierre y Fiscalía solicitó que se imponga la pena de acuerdo al nivel de autoría.

El Ministerio Público solicitó 34 años de prisión para los autores directos, siete años de cárcel para un cómplice y 30 meses para los cooperadores eficaces.

16 de los 17 procesados en el caso Las Malvinas fueron señalados como autores directos del delito. Mientras que uno fue acusado en calidad de cómplice.

Sin embargo, cinco de los imputados como autores se acogieron a la cooperación eficaz, brindaron información para esclarecer el caso y accedieron a la pena reducida de dos años y seis meses.

El pasado 8 de diciembre se cumplió un año de la desaparición y posterior asesinato de Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, tres adolescentes y un niño, de entre 11 y 15 años.

El 8 de diciembre del 2024, dos patrullas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), detuvieron a los menores en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

El 24 de diciembre del año pasado se hallaron cuatro cuerpos en una zona agreste de Taura y el 31 de diciembre se confirmó que los restos correspondían a los cuatro menores.