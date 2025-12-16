Caso Las Malvinas entra en su recta final; el 22 de diciembre se sabrá cuál será la sentencia

El lunes 8 de diciembre del 2025 se cumplió un año de la desaparición y posterior asesinato de los menores Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda

Luego de seis semanas de audiencias, testimonios y alegatos, el caso Las Malvinas entró en su fase decisiva. El Tribunal Penal de Guayaquil anunció que la sentencia será leída el lunes 22 de diciembre del 2025.

Este caso, que conmocionó a Ecuador, investiga la presunta desaparición forzada y posterior asesinato de cuatro menores de edad, ocurrida durante un operativo militar en el sur de Guayaquil, el 8 de diciembre de 2024.

Las víctimas fueron Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, de entre 11 y 15 años. Los tres adolescentes y el niño fueron detenidos por dos patrullas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en el sector de Las Malvinas, en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán.

16 días después, el 24 de diciembre, cuatro cuerpos fueron hallados calcinados en una zona rural de Taura, en el cantón Naranjal. Y el 31 de diciembre del 2024 se confirmó que los restos pertenecían a los menores.

Fiscalía pidió condenas para todos los procesados

Durante la audiencia del lunes 15 de diciembre del 2025, la Fiscalía General solicitó que los 17 militares procesados sean declarados culpables del delito de desaparición forzada, con penas diferenciadas según su nivel de participación.

El Ministerio Público pidió:

34 años y ocho meses de prisión para los presuntos autores directos

para los presuntos Siete años de cárcel para un cómplice

para un 30 meses de prisión para los cooperadores eficaces

Cinco de los imputados, inicialmente señalados como autores, se acogieron a la cooperación eficaz y aportaron información clave para esclarecer los hechos. Por lo tanto, accedieron a una pena reducida de dos años y seis meses.

Además de las condenas privativas de libertad, la Fiscalía solicitó multas económicas, así como reparaciones simbólicas a favor de las familias de las víctimas.

Tras escuchar los alegatos finales de la Fiscalía, la acusación particular y las defensas, el Tribunal comenzó el proceso de deliberación. Los tres jueces tienen previsto analizar durante una semana las pruebas presentadas y emitir su resolución.