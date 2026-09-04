Caso Nathaly Mafla: familiares exigen respuestas a tres meses de su desaparición y muerte

Familiares y amigos de Nathaly Mafla realizó un plantón en la Fiscalía de Pichincha, este 4 de septiembre de 2026.

Este 4 de septiembre de 2026 se cumplen tres meses de la desaparición de Nathaly Mafla, joven de 20 años cuyo cuerpo fue encontrado cinco días después en una quebrada del sector de La Vicentina, en Quito.

En esta fecha, familiares, amigos y colectivos realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía de Pichincha para exigir avances y respuestas sobre la desaparición y muerte de la joven.

¿Cómo avanzan las investigaciones?

Paúl Vergara, abogado de la familia de Nathaly Mafla, explicó que este viernes 4 de septiembre está prevista la ejecución de una pericia psicológica y la recepción de las versiones de dos personas cercanas a la joven, como parte de la investigación por el presunto delito de femicidio.

El jurista señaló que, debido a que el expediente se encuentra bajo reserva, existen limitaciones para entregar detalles de las diligencias. Sin embargo, aseguró que todavía existen aspectos que deben ser esclarecidos.

Uno de los pedidos pendientes, según el abogado, está relacionado con la realización de pericias a las prendas de Nathaly Mafla, una solicitud que habría sido presentada hace más de un mes y que hasta este viernes no han tenido respuesta de Fiscalía.

Falta de recursos limita las pericias

Vergara también cuestionó las limitaciones logísticas de la Fiscalía para desarrollar algunas de las experticias necesarias para avanzar en el caso.

Entre ellas mencionó la reconstrucción de los hechos, para la cual se requieren ‘dummies’ o maniquíes especializados que permiten recrear las circunstancias en las que pudo haberse producido el hecho.

Según el abogado, Fiscalía no cuenta con este recurso, lo que "dificulta realizar una investigación con el nivel de especialización que requiere el caso".

“Hay una familia que espera respuestas y esas respuestas aún no se han podido dar”, señaló Vergara, al hacer un llamado a las instituciones públicas para que destinen mayores recursos a este tipo de investigaciones.

La familia pide celeridad

Karina Castillo, tía de Nathaly, manifestó que la principal exigencia de la familia es que el proceso avance con mayor rapidez y que se esclarezca qué ocurrió con la joven.

“Lo que nosotros como familia solicitamos es celeridad en el caso, agilidad en el proceso y respuestas claras de qué fue lo que pasó con mi sobrina”, expresó.

La familiar también pidió que el caso de Nathalie sirva para evidenciar las dificultades que enfrentan las familias durante investigaciones de este tipo y para impulsar mayor atención y agilidad por parte de las autoridades.

Nathaly Mafla desapareció el 4 de junio de 2026, después de salir de la Escuela Politécnica Nacional. Cinco días después, su cuerpo fue localizado en una quebrada de La Vicentina.

El caso está a cargo de una Fiscalía Especializada en Violencia de Género y se investiga bajo la tipificación de femicidio.

Las autoridades mantienen abiertas diferentes diligencias, entre ellas pericias técnicas, revisión de cámaras de seguridad y recopilación de testimonios considerados relevantes para determinar qué ocurrió con la joven.