La muerte de Nathaly Mafla se investiga como femicidio; cronología del caso

Nathaly Mafla fue hallada sin vida cinco días después de desaparecer tras salir de la Escuela Politécnica Nacional.

La muerte de Nathaly Mafla, estudiante de 20 años de la Escuela Politécnica Nacional tomó un nuevo rumbo luego de que la Fiscalía de Pichincha decidiera investigar el caso como un femicidio.

La joven fue reportada como desaparecida el 4 de junio de 2026 y su cuerpo fue encontrado cinco días después en una quebrada del sector de La Vicentina, en Quito.

El abogado de la familia de Nathaly Mafla, Paúl Vergara, dijo que el expediente fue trasladado a una unidad especializada en violencia de género, bajo la figura de femicidio. Ese hecho también fue confirmado por la madre de la joven este martes 23 de junio de 2026.

Así fue la búsqueda de Nathaly Mafla

Según el jurista, esta decisión permitirá que el Estado despliegue mayores recursos investigativos para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió algún tipo de violencia contra la joven.

Uno de los aspectos que genera más dudas en la familia está relacionado con el manejo de las pertenencias de Nathaly, especialmente su teléfono celular.

Según la defensa, un amigo habría conservado el dispositivo desde el día de la desaparición hasta dos días después, cuando lo entregó al padre de la estudiante.

Otra de las inconsistencias señaladas por la familia se refiere a la vestimenta de la joven. En los videos de cámaras de seguridad difundidos durante la búsqueda, Nathaly aparece caminando por La Vicentina con zapatos blancos, pantalón negro y chompa de ese mismo color.

Sin embargo, según el abogado, al momento del rescate, el cuerpo estaba con una vestimenta diferente. La Fiscalía General del Estado mantiene el caso en etapa de investigación previa, por lo que los detalles del expediente permanecen bajo reserva.

Cronología del caso

La desaparición Nathaly Mafla es vista por última vez alrededor de las 18:00. Antes de desaparecer, habría entregado su celular a un amigo y se dirigió al baño de la universidad.

Búsqueda de la joven estudiante Se difundieron en redes sociales videos captados por cámaras de seguridad en los que la estudiante aparece caminando por el sector de La Vicentina. Además la familia de la joven y la Policía Nacional emprendieron labores de búsqueda y entrega de afiches.

Hallazgo del cuerpo de Nathaly Mafla El cuerpo de Nathaly Mafla fue hallado en una quebrada a 20 metros de profundidad. Fue rescatado con la ayuda de los Bomberos de Quito. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal para la realización de la autopsia y otras pericias para determinar la causa de muerte. Además, de la autopsia, la Fiscalía dispuso la realización de un exámen de ADN.

Velación en Ibarra El velorio de Nathaly Mafla se realizó en Ibarra en presencia de familiares y amigos. Su madre asegura que existen inconsistencias en torno al hallazgo del cuerpo.

Analisis del celular Peritos de la Policía analizan el teléfono celular de la estudiante y concluyen que supuestamente no contiene elementos relevantes para la investigación y para esclarecer la muerte.

Investigación por femicidio La Fiscalía cambia el enfoque del caso y lo investiga por femicidio. El expediente pasa a una unidad especializada en violencia de género. Ese mismo día, la defensa de la familia solicita que el amigo que tuvo bajo su custodia el celular de la joven rinda su versión ante las autoridades.

Nuevas diligencias

15 días después del hallazgo del cuerpo de Nathaly Mafla, están previstas tres diligencias investigativas, entre el 24 y 25 de junio de 2026.

Entre ellas consta la declaración del joven que tuvo el teléfono, una inspección de los lugares por donde transitó la estudiante y entrevistas a familiares, amigos y personas cercanas para conocer su entorno social y emocional.

Además, la Fiscalía espera resultados de diversas pericias, entre ellas los exámenes toxicológicos, el informe definitivo de la autopsia, pruebas para detectar posibles fluidos biológicos, análisis de redes sociales y la reconstrucción de la línea temporal de los hechos.