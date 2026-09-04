¡Un 5 de septiembre vibrante! Nostalgia musical, pedaleo tricolor y fiebre futbolera

¡Hoy es 5 de septiembre! Y para toda una generación que creció escuchando música urbana a principios de los 2000, esta fecha se lee cantando. Es un día cargado de nostalgia, pero también de una agenda deportiva espectacular para no despegarse de la pantalla de Teleamazona.

La "niña" de Vico C ya creció

"Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13...", decía el legendario himno del cantante puertorriqueño Vico C lanzado en el año 2003. Pues bien, el tiempo pasa volando y esa icónica adolescente, llamada Marangely Lozada, está de fiesta hoy celebrando nada menos que sus 36 años.

Lejos de ser la niña de la canción, Marangely hoy es educadora, esposa y madre, pero cada año las redes sociales se encargan de recordarle al mundo su cumpleaños como si fuera un festivo internacional.

El balón rueda en Polonia: La Copa Mundial Femenina Sub-20

La acción del fútbol internacional de selecciones no se detiene. Este sábado 5 de septiembre, se da el pitazo inicial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026. El torneo promete emociones y Ecuador estará allí como representante en el Grupo C.

La jornada de inauguración arranca con dos duelos en simultáneo a las 08:00 (hora de Ecuador): el país anfitrión, Polonia, se medirá ante Argentina en el Arena Katowice. Este encuentro será transmitido, en diferido, por Teleamazonas, a las 10:00. El segundo partido lo jugará Brasil ante Tanzania.

'La Locomotora' no frena en España

Del césped pasamos al asfalto, porque el orgullo ecuatoriano sigue pedaleando fuerte en Europa. Richard Carapaz compite este sábado en la vibrante etapa 14 de la Vuelta a España 2026. Tras defender su posición con uñas y dientes en la jornada del viernes, 'Richie' arranca este día aferrado al cuarto lugar de la clasificación general.

La etapa inicia alrededor de las 06:00 (hora ecuatoriana), ideal para los madrugadores que quieren enviarle buenas energías a nuestra Locomotora del Carchi.

LigaPro: Choque de fuerzas en Amaguaña

Para cerrar la jornada deportiva, el torneo local nos trae un duelo clave por la Serie A. Independiente del Valle recibe a Macará a las 18:00 en el moderno Estadio Banco Guayaquil.

Usted podrá disfrutar de este partido en vivo, por la señal abierta de Teleamazonas y en teleamazonas.com, desde las 17:45.

Ambos equipos llegan con la presión a tope en la recta final del campeonato. Los 'Rayados del Valle' buscarán imponer su jerarquía y juego rápido como locales para asegurar la etapa, mientras que el ídolo ambateño intentará dar la sorpresa y llevarse puntos vitales a la sierra centro.

¿Y el clima en Quito? ¡Cuidado con el sol y la lluvia!

Si vas al estadio en Amaguaña o tienes planes en la capital, no te confíes del clima. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) advierte una transición. El pronóstico para Quito marca una mañana con cielo poco a parcialmente nublado, pero con radiación ultravioleta entre alta y muy alta. Sin embargo, para la tarde y noche, se prevé la caída de ligeras precipitaciones o lluvias dispersas, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C (mínima) y 22°C (máxima).