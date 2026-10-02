Estados Unidos suspende sus servicios consulares en Brasil en vísperas de elecciones

Estados Unidos anunció que suspendió la atención en su embajada y consulados en Brasil a partir de este viernes 2 de octubre de 2026 por "preocupaciones de seguridad".

La medida se comunicó a través de un comunicado publicado en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Brasil. Y ocurre a dos días de las elecciones presidenciales brasileñas.

"Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia durante este período no deben acudir a la Embajada, a los Consulados ni a otras instalaciones diplomáticas de Estados Unidos", indicó la misión estadounidense en el comunicado.