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Internacional

Estados Unidos suspende sus servicios consulares en Brasil en vísperas de elecciones

La medida fue anunciada este viernes 2 de octubre, a dos días de las elecciones presidenciales. 

Banderas de Brasil y Estados Unidos juntas.

picture alliance

Autor

Brasilia, AFP

Actualizado:

02 oct 2026 - 08:03

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Estados Unidos anunció que suspendió la atención en su embajada y consulados en Brasil a partir de este viernes 2 de octubre de 2026 por "preocupaciones de seguridad". 

La medida se comunicó a través de un comunicado publicado en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Brasil. Y ocurre a dos días de las elecciones presidenciales brasileñas.

"Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia durante este período no deben acudir a la Embajada, a los Consulados ni a otras instalaciones diplomáticas de Estados Unidos", indicó la misión estadounidense en el comunicado.

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