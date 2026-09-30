Caso Progen: ¿Quién es José Walther Manrique, esposo de Karla Saud, detenido en España 

José Walter Martínez, es esposo de Karla Saud Calero, ambos son procesados en el caso Progen.

José Walther Manrique Suárez, uno de los procesados por el denominado caso Apagón o Progen, fue detenido este miércoles 30 de septiembre de 2026 en España.

La captura fue ejecutada por Interpol y confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg. Manrique tenía una orden de prisión preventiva dentro de la investigación por presunto peculado en los contratos de generación eléctrica de Quevedo y El Salitral.

Su nombre está estrechamente relacionado con el de Karla Saud Calero, su esposa, quien también está procesada por el caso y fue detenida en España en julio de este año. Ambos estuvieron vinculados a las operaciones de Progen en Ecuador y son accionistas de la empresa ecuatoriana Astrobryxa.

¿Quién es José Walther Manrique?

Manrique tiene 47 años, nació en Jipijapa, Manabí, y es ingeniero. Registra actividad económica en Ecuador desde noviembre de 2017, según datos del portal Primicias.

En abril de 2026 contrajo matrimonio civil con Karla Saud, quien había tenido participación en las gestiones de Progen en Ecuador y en los procesos relacionados con los proyectos termoeléctricos contratados por CELEC.

Manrique, por su parte, estuvo relacionado con los proyectos de Quevedo y El Salitral, dos de las centrales que Ecuador contrató durante la emergencia eléctrica para incorporar generación térmica.

Ambos también aparecen como accionistas de Astrobryxa S.A., compañía ecuatoriana que fue contratada por Progen para ejecutar trabajos relacionados con esos proyectos.

José Walther Manrique es investigado en el caso Progen

La Fiscalía vinculó a Manrique al caso Apagón en agosto de 2026. La investigación se concentra en posibles irregularidades alrededor de los contratos emergentes suscritos para instalar generación termoeléctrica en Quevedo y El Salitral, en medio de la crisis eléctrica de 2024.

Según información del expediente publicada por Primicias, la Fiscalía sostiene que esa empresa habría recibido indirectamente USD 12,2 millones provenientes de los pagos realizados por CELEC a Progen, pese a no mantener un contrato directo con la empresa pública ecuatoriana.

Manrique ha rechazado esa tesis y ha señalado que Astrobryxa mantuvo un contrato privado con Progen para ejecutar obra civil.

Otro de los episodios investigados ocurrió durante una inspección técnica realizada en Estados Unidos en septiembre de 2024.

De acuerdo con elementos incorporados al expediente fiscal y publicados por Primicias, Manrique presuntamente se habría presentado ante integrantes de una comitiva de CELEC como “Walter Suárez”.

Manrique y Karla Saud solicitaron asilo en España

Antes de conocerse la detención de Manrique, documentos presentados dentro del litigio que CELEC mantiene en Estados Unidos revelaron que él y Karla Saud solicitaron asilo político en España.

La información fue comunicada el 11 de septiembre de 2026 por la defensa de Astrobryxa ante una corte federal de Florida.

Saud ya había sido localizada en Madrid el 9 de julio de 2026. Después de su detención quedó en libertad mientras se desarrollan los procedimientos relacionados con su situación judicial y la solicitud ecuatoriana para que comparezca ante la justicia.

Su detención ocurre después de que la Fiscalía cerrara la instrucción del caso Apagón, investigación que continúa contra 30 personas por presunto peculado relacionado con los contratos de Progen.