Cierres viales en Quito este 13 de septiembre por reconstrucción del caso Lizeth Bunshi

Este 13 de septiembre, la AMT ejecuta cierres viales en el sector del redondel de Cumandá, en Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre varios cierres viales en el sector del redondel de Cumandá, en Quito, debido a la reconstrucción de los hechos relacionados con el caso de Lizeth Bunshi.

La diligencia comenzó a las 11:00 y está prevista que culmine a las 17:30 de este domingo 13 de septiembre de 2026. En el procedimiento participan Fiscalía, Policía, peritos y las partes procesales.

La diligencia tiene como objetivo recrear el recorrido que realizaron Lizeth Bunshi y el procesado durante la noche del 19 de julio de 2026, fecha en la que la joven fue vista por última vez.

Además, las autoridades buscan contrastar las diferentes versiones con los indicios recopilados durante la investigación, entre ellos videos de seguridad, testimonios y otros elementos.

Estas son las vías cerradas

La AMT señaló que las restricciones se mantienen en los siguientes puntos:

Calle Piedra y avenida Pichincha

Avenida Velasco Ibarra y avenida Sierra

Viaducto 24 de Mayo y Chimborazo

Calle Fernández Madrid y Francia

Ante estos cierres, la entidad recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos y utilizar vías alternas, entre ellas:

Av. Velasco Ibarra

Av. Mariscal Sucre

Av. Pichincha

Av. Sena

Av. Maldonado

La reconstrucción se retomó este domingo 13 de septiembre después de haber sido suspendida en dos ocasiones. El pasado 6 de septiembre, las autoridades suspendieron por segunda vez el procedimiento.

El 25 de agosto de 2026, las autoridades localizaron el cuerpo de Lizeth Bunshi en la ribera del río Machángara, en el sector de Guápulo, después de estar reportada como desaparecida.