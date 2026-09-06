Caso Lizeth Bunshi: suspenden por segunda ocasión la reconstrucción de los hechos

La diligencia se iba a desarrollar en medio de un fuerte contingente policial, en el sector de Cumandá.

La reconstrucción de los hechos en el caso Lizeth Bunshi se suspendió nuevamente la tarde de este domingo 6 de septiembre del 2026, según informaron sus familiares.

La diligencia estaba prevista para las 15:30, en el sector de Cumandá, en donde fue vista por última vez la víctima. Jorge Bunshi, hermano de Lizeth, indicó que pese a llegar al sitio a la hora indicada, no se pudo realizar la reconstrucción.

En videos compartidos en redes sociales se observa un fuerte contingente policial en la zona, además llegó Cristian V., quién está procesado en este caso por desaparición involuntaria.

El procedimiento se reprogramará para una nueva hora y fecha, mientras tanto continúa el proceso judicial por la desaparición de la joven.

El objetivo de la reconstrucción es recrear lo ocurrido durante la noche del 19 de julio de 2026, fecha en la que Lizeth Bunshi fue vista por última vez.

Según explicó el abogado de la familia, la diligencia permitirá reconstruir la secuencia de los acontecimientos, desde el inicio de los hechos hasta la salida de Cristian V. del lugar.