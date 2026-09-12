Quito encabeza los casos de desapariciones en Ecuador: 940 denuncias en 7 meses de 2026

Familiares de personas desaparecidas realizan plantones frente al palacio de Carondelet para exigir avances en las investigaciones

Quito concentra la mayor cantidad de denuncias de personas desaparecidas en Ecuador, con 940 casos registrados de enero hasta julio de 2026, según las cifras del Ministerio del Interior. Le sigue Guayaquil, con 795 reportes.

Los datos forman parte del registro personas desaparecidas de esa Cartera de Estado. En los primeros siete meses de este año se contabilizan 4 507 casos a escala nacional.

Del total, 2 494 corresponden a mujeres, equivalentes al 55,3%, mientras que 2 013 son hombres, es decir, el 44,7%.

Casi la mitad de desaparecidos son adolescentes

Uno de los datos que más llama la atención es la edad de las personas reportadas como desaparecidas. 2 233 casos corresponden a adolescentes, lo que representa el 49,5% del total.

Adultos , con 1 842 casos ( 40,9% )

, con 1 842 casos ( ) Adultos mayores: 222 ( 4,9% )

222 ( ) Niños, con 209 reportes (4,6%).

Resultados de las búsquedas

En cuanto al resultado de las búsquedas, 3 528 personas fueron encontradas a escala nacional, mientras que 742 continúan desaparecidas.

Además, 237 personas fueron localizadas sin vida. Por ejemplo, este año ocurrieron dos casos que conmocionaron a Quito por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Nathaly Mafla y de Liseth Bunshi.

Mafla era una universitaria de 20 años fue hallada sin vida en una quebrada de La Vicentina y Bunshi, de 29 años, fue localizada en estado de descomposición en el río Machángara, en el sector de Guápulo.

Además, Christian Beltrán, reportado como desaparecido, fue localizado sin vida en Quito. El hombre, de 37 años, fue visto por última vez el 14 de agosto. Tres días después fue hallado en el sector de Quitumbe.

¿Cuáles son los meses con más denuncias?

Los registros muestran que enero concentró la mayor cantidad de denuncias por desaparición, con 721 casos.

Le siguen marzo, con 691 reportes, y junio, con 659. En cambio, julio fue el mes con menos casos, con 555 personas reportadas como desaparecidas.

Hay más casos de mujeres desaparecidas

Según las cifras del Ministerio del Interior, las mujeres representan el mayor porcentaje de personas reportadas como desaparecidas.

De enero a julio de este año se han registrado 2 494 casos de desaparición de mujeres (55,3%) y 2 013 de hombres (44,7%).

Sin embargo, los hombres presentan una proporción más alta de casos que permanecen sin localizar. El 21,4% de hombres continúa desaparecido, frente al 12,5% de las mujeres.