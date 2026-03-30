¿Qué pasa con los 48 candidatos a fiscales que no fueron admitidos al concurso?

Este 30 de marzo de 2026 gubo una sesión del equipo técnico de apoyo al proceso de designación del nuevo Fiscal General de Estado.

De los 75 postulantes a Fiscal General, 27 superaron la fase de verificación de requisitos y no tienen prohibiciones, por lo que fueron admitidos al concurso público.

La Comisión Ciudadana de Selección fue la encargada de analizar los expedientes de los candidatos y el pasado 26 de marzo de 2026 dieron a conocer la lista de los 27 aspirantes.

Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), los 48 que no aprobaron la fase, podrán solicitar una reconsideración.

"El Informe, aprobado el 26 de marzo de 2026, establece que 27 de los 75 postulantes cumplieron con los requisitos legales y reglamentarios y no se encuentran incursos en prohibiciones. Los participantes que se consideren afectados podrán solicitar su reconsideración", indicó el Cpccs.

Las solicitudes de reconsideración se receptarán en el término de tres días, contados a partir del siguiente día hábil de la notificación.

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Los pedidos de reconsideración se deben presentar de manera física en la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

También se puede solicitar en delegaciones provinciales ubicados en todo el territorio nacional o al correo ventanillavirtual@cpccs.gob.ec, con firma electrónica válida.

Luego, la Comisión Ciudadana resolverá sobre los pedidos de reconsideración en un plazo de cinco días, contados desde la entrega de las reconsideraciones por parte de la Secretaría General