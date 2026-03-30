Estas son las causas por las que investigan a los alcaldes de las 3 ciudades principales de Ecuador

Audiencia de apelación a la prisión preventiva y revisión de medidas en caso Goleada , de Aquíles Álvarez y sus hermanos. Fotos:API / Rolando Enríquez

Los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, Pabel Muñoz, Aquiles Alvarez y Cristian Zamora, respectivamente, enfrentan investigaciones por presuntos delitos que van desde irregularidades en contratación pública hasta delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.

Las causas que involucran a los alcaldes de las tres principales ciudades del país se encuentran en desarrollo y en distintas etapas procesales. En todos los casos, las diligencias forman parte de investigaciones impulsadas por la Fiscalía General del Estado, algunas de ellas abiertas de oficio.

Aunque las indagaciones se desarrollan en fases preliminares o de instrucción fiscal, coinciden con un periodo de alta sensibilidad política, marcado por el reordenamiento institucional tras las elecciones anticipadas y el fortalecimiento del control sobre autoridades seccionales.

En varios de estos casos, la Fiscalía ha iniciado actuaciones de oficio o a partir de informes de entidades como la Contraloría, en el marco de su competencia constitucional.

A continuación un detalle de los casos en los que se investiga a los tres alcaldes

Quito: investigación por contratación en transporte municipal

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, es investigado dentro de un proceso relacionado con la adquisición de 60 unidades de trolebuses eléctricos.

El funcionario acudió a rendir su versión ante la Fiscalía en marzo de 2026, como parte de una indagación previa sobre posibles irregularidades en este proceso de contratación pública.

Hasta este lunes 30 de marzo del 2026, la investigación se mantiene en fase preliminar y no se han informado cargos formales. El caso se enmarca en las competencias de la Fiscalía de iniciar investigaciones de oficio o a partir de alertas de entidades de control sobre contratación estatal.

Guayaquil: delincuencia organizada, lavado de activos y combustibles

En Guayaquil, el alcalde Aquiles Alvarez enfrenta varios procesos penales. El principal es el denominado caso “Goleada”, en el que la Fiscalía investiga una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a lavado de activos y defraudación tributaria.

Por este caso, Alvarez fue detenido en febrero de 2026 junto a sus hermanos Xavier y Antonio, y otras 11 personas más que estarían presuntamente involucrados en el caso. El alcalde cumple prisión preventiva en la cárcel del Encuentro, mientras duran las investigaciones en este caso.

De forma paralela, el alcalde también ha sido vinculado a otro expediente conocido como caso “Triple A”, relacionado con la presunta comercialización ilegal de combustibles, actividad que habría ocurrido antes de asumir funciones municipales.

Por este caso el burgomaestre inicialmente recibió medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Sin embargo, un juez le dictó prisión preventiva por incumplimiento.

Las investigaciones incluyen allanamientos, incautación de dispositivos electrónicos y documentos y congelamiento de cuentas, dispuestas por autoridades judiciales.

Cuenca: presunto enriquecimiento ilícito

En Cuenca, el alcalde Cristian Zamora es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en su vivienda en marzo de 2026 tanto en la Alcaldía como en su vivienda, dentro de una investigación previa que busca determinar un posible incremento patrimonial no justificado.

De acuerdo con la información oficial, durante los operativos se recabaron indicios como dispositivos electrónicos y documentos.

La indagación se habría originado tras información remitida por la Contraloría General del Estado. El proceso se encuentra en etapa inicial y no se han anunciado medidas cautelares en su contra.

Mientras avanzan los procesos, rige el principio de presunción de inocencia, conforme a la legislación ecuatoriana.