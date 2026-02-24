Condenan a 29 años de prisión a tres de los cinco implicados en la violación a dos adolescentes

Los hombres abusaron de las dos adolescentes en una vivienda en el cantón Cayambe, en Pichincha.

A casi un año de la agresión sexual grupal que conmocionó al país, la justicia dictó sentencia contra tres de los cinco responsables del caso conocido como La Manada de Cayambe, por la violación de dos adolescentes.

El tribunal determinó que Bryan T., Isaac O. y Juan C. deben cumplir 29 años cárcel como coautores del delito de violación, informó la Fiscalía General del Estado la noche del lunes 24 de febrero del 2026.

Los hechos ocurrieron la tarde del 28 de febrero de 2025 en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, cuatro docentes y el propietario de una vivienda llevaron a las jóvenes hasta ese inmueble, donde les suministraron bebidas alcohólicas.

Según los testimonios recogidos en el proceso, las adolescentes perdieron el conocimiento. Horas después despertaron con evidentes signos de abuso sexual. Una de las víctimas relató que observó cómo su amiga era llevada a la fuerza a una habitación, mientras ella intentaba huir.

Posteriormente, fue trasladada a la sala, donde fue despojada de su ropa y agredida sexualmente. Ambas permanecieron retenidas en el lugar por más de cinco horas.

Búsqueda desesperada y alerta clave

Mientras las jóvenes estaban desaparecidas, sus madres iniciaron una intensa búsqueda y acudieron a la Policía. En medio de la retención, una de las víctimas logró enviar un mensaje de texto a una compañera para alertar sobre lo ocurrido.

Al percatarse del mensaje, los agresores intentaron que recuperaran la conciencia y las trasladaron en un vehículo. Durante el trayecto, se encontraron con un agente policial e intentaron huir, lo que permitió activar las investigaciones.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los docentes Bryan T., Luis L., Isaac O. y Carlos Q. Sin embargo, el juez dispuso medidas alternativas, como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país, además de medidas de protección para las víctimas.

Uno de los procesados incumplió estas disposiciones y enfrentó posteriormente un proceso por desobediencia a una orden legítima, lo que derivó en su encarcelamiento.

Durante las investigaciones también se determinó la responsabilidad de Juan C., propietario del inmueble donde ocurrió el delito, quien fue vinculado a la causa y enviado a prisión.