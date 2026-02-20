Justicia sentencia a 40 años de prisión a Andreina L. S. por el asesinato de su madre

Sentencian con pena máxima agravada a mujer que asesinó a su madre

Este viernes 20 de febrero un tribunal de justicia en la provincia del Guayas condenó a 40 años de cárcel a la mujer que asesinó a su madre y ocultó el cadáver en una lavadora de su departamento.

El tribunal acogió las pruebas presentadas por la Fiscalía y dictó la pena máxima agravada de 40 años, por el asesinato de su madre el 17 de octubre del 2025.

Pruebas presentadas por Fiscalía

La Fiscalía presentó ante el juez los partes policiales de aprehensión, acta del levantamiento del cadáver, el protocolo de autopsia y los informes de reconocimientos del lugar, investigativos y de pericias informática forense para lograr la sentencia.

Según el testimonio inicial de la ahora condenada, su madre, Marta Cecilia Solís Cruz, había salido del domicilio en un taxi y reportó su desaparición el 5 de octubre del 2025.

Sin embargo, las investigaciones revelaron contradicciones en el testimonio, y el exesposo de la mujer asesinada identificó en los videos a la responsable del delito y no a la víctima.

"Al ver las imágenes nos manifestó la que se ve caminando en el video no es la desaparecida sino su hija (...) con la cual habitaba en el sector Sauces 9", detalló Fiscalía.

Giro en su testimonio

En un giro de su testimonio la sentenciada dijo que su madre estaba escondida por amenazas económicas, esto llevó a la Fiscalía a solicitar el allanamiento del departamento para corroborar estos datos.

Al revisar el departamento donde vivían, agentes hallaron restos humanos en estado de descomposición dentro de fundas de basura en una lavadora y un tanque plástico.

Tras el hallazgo, la mujer confesó haber asesinado a su madre por asfixia, desmembrado el cuerpo y realizado maniobras para desviar la investigación, como usar el celular y pertenencias de la víctima para simular su desaparición.

"La hoy aprehendida supo manifestar espontáneamente y con toda frialdad haber sido ella quien mató mediante asfixia a su mamá y que compró herramientas e implementos para desmembrar cadáver y deshacerse del mismo", se indicó en la audiencia.