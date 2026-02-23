Caso Nene: Sebastián Barreiro dice que hay 'injerencia política' en la Justicia de Ecuador

Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta, Verónica Abad, apareció este lunes 23 de febrero del 2026 tras ser condenado, en primera instancia, a cinco años de prisión por el delito de tráfico de influencias.

En una rueda de prensa, denunció que es víctima de una persecución política por "pensar diferente" y adelantó que presentará un recurso de apelación una vez se emita la sentencia escrita.

Además, denunció que existe una "injerencia política" en el sistema de justicia de Ecuador. "Yo no soy criminal, no tengo cuentas en paraísos fiscales, no he tomado un solo dólar del Estado. No soy un terrorista digital. Simplemente soy una persona que piensa distinto, y en un Estado democrático pensar distinto no puede convertirse en delito", dijo.

También recordó que permaneció en prisión durante 47 días en la cárcel de máxima seguridad La Roca, sin tener antecedentes penales previos.

Presentarán recurso de apelación

"La Fiscalía ha hecho un ejercicio de persecución política en su contra", dijo su abogado, Alberto Montenegro, en una rueda de prensa en la que Barreiro pidió disculpas "a toda la ciudadanía ecuatoriana por no haber hablado antes" porque confiaba en que el sistema judicial "era probo" y detalló que ya había manifestado a su abogado que tomara "la apelación correspondiente".

La defensa insistió en que el tribunal no ha demostrado cuándo, cómo ni dónde Barreiro habría cometido la infracción.

Según indicó, la acusación se refería a un presunto ofrecimiento de tráfico de influencias ocurrido el 8 de diciembre de 2023.

La defensa sostuvo también que los testimonios presentados en la audiencia no acreditaron que Barreiro hubiera ofrecido cargos públicos ni beneficios económicos.