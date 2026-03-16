Llaman a Rafael Correa, Aléxis Mera y Juan González a rendir versión en caso Villavicencio

Rafael Correa llamado a rendir versión por el asesinato de Fernando Villavicencio

Antes de cerrar la instrucción fiscal el Ministerio Público solicitó llamar a rendir versión en el caso de Fernando Villavicencio al expresidente Rafael Correa, el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera y el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Juan González.

La etapa de instrucción fiscal del caso por el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio concluyó luego de dos años y siete meses de investigaciones.

El llamado se da tras la difusión de audios donde figuras cercanas del correísmo hablarían de respaldar la versión del empresario prófugo Javier Jordán sobre el magnicidio.

Los llamados deberán comparecer este martes 17 y miércoles 18 de marzo.

El asambleísta González reaccionó la tarde del domingo a través de su cuenta de X, donde sostuvo que la Fiscalía pretende involucrarlo en el delito de asesinato contra Villavicencio.

Además están convocados a rendir versión el expolicía Rangel y un capitán que colaboró con la Fiscalía durante las investigaciones.