Asamblea posesiona a Mercedes Caicedo como presidenta de la Judicatura

Mercedes Caicedo renunció a la Corte Nacional de Justicia.

La tarde del miércoles 29 de abril de 2026, la Asamblea Nacional posesionó a Mercedes Caicedo como presidenta del Consejo de la Judicaturta.

“Asumo esta designación no como reconocimiento personal, sino como un mandato institucional. Asumo este llamado por la necesidad de fortalecer una entidad que sostiene la vigencia de un Estado constitucional de derechos”, afirmó.

La nueva presidenta liderará el organismo para "destrabar procesos estancados" durante la administración anterior.

La Presidenta viene de la Corte Nacional

El lunes 27 de abril, Caicedo renunció a la Corte Nacional de Justicia para liderar la Judicatura.

Con cinco votos a favor, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designó a Caicedo como nueva presidenta del organismo.

La Presidenta encabezó la terna que envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez.

El vocal suplente también fue posesionado

Se trata de una de las juezas más jóvenes de la Judicatura. Es oriunda de Babahoyo, Los Ríos.

Ramón Antonio Echaiz Lavayen también fue posesionado como vocal suplente del organismo. El juramento fue tomado por el presidente de la Legislatura, Niels Olsen.