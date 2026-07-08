Caso Sinohydro: Cronología del juicio por coimas en contrato de Coca Codo Sinclair

Lenín Moreno es acusado de cohecho en el caso Sinohydro.

El caso Sinohydro es una de las investigaciones por presunta corrupción más relevantes de los últimos años en Ecuador.

La Fiscalía sostiene que existió una presunta estructura de cohecho alrededor de la adjudicación y ejecución del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

La acusación señala que se habrían pagado aproximadamente 76 millones de dólares en sobornos, equivalentes al 4% del valor del contrato de la obra, mediante consultorías y servicios aparentemente ficticios.

Entre los procesados está el expresidente Lenín Moreno, quien niega las acusaciones.

Esta es la cronología de los principales hitos del caso:

Se firma el contrato de Coca Codo Sinclair El Estado ecuatoriano adjudicó a la empresa china Sinohydro la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, considerada la mayor obra hidroeléctrica del país. Según la teoría del caso de la Fiscalía, desde ese momento comenzó a operar una presunta estructura destinada a entregar pagos indebidos a funcionarios y personas cercanas a ellos a cambio de favorecer la contratación del proyecto.

Período en el que habrían ocurrido los sobornos La Fiscalía sostiene que durante esos años se habrían realizado pagos por cerca de 76 millones de dólares utilizando empresas intermediarias y contratos de consultoría que, según la investigación, carecían de sustento económico. El dinero habría circulado mediante una red de compañías y terceros, tanto en Ecuador como en el extranjero.

Se abre la investigación La investigación previa fue abierta el 28 de marzo de 2019, luego de las revelaciones conocidas públicamente como Ina Papers, que dieron origen a las indagaciones sobre presuntos beneficios obtenidos por personas cercanas al entonces expresidente Lenín Moreno.

Fiscalía solicita formular cargos Tras varios años de investigación y cooperación internacional, la entonces fiscal general Diana Salazar pidió a la Corte Nacional fijar fecha para formular cargos contra 37 personas por el presunto delito de cohecho. En esa etapa, la Fiscalía explicó que la investigación había requerido asistencias penales internacionales y el análisis de documentación financiera y societaria en distintos países.

Vinculaciones y preparación del juicio Durante la instrucción fiscal fueron vinculados nuevos procesados y se incorporaron elementos de prueba relacionados con transferencias bancarias, contratos, correos electrónicos y pericias financieras. En agosto de 2025 se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra 24 procesados por presunto cohecho. La Fiscalía mantuvo que existió una estructura organizada para ocultar los pagos indebidos relacionados con Coca Codo Sinclair.

Llamamiento a juicio Un conjuez de la Corte Nacional resolvió llamar a juicio a Lenín Moreno y a otros procesados como presuntos autores y cómplices del delito de cohecho. Con esa decisión, el caso avanzó a la etapa de juzgamiento, casi siete años después del inicio de la investigación.

Se instaló la audiencia de juicio contra 21 personas La Fiscalía sostiene que los sobornos se entregaron mediante terceros y falsas consultorías para beneficiar a funcionarios públicos durante la contratación de Coca Codo Sinclair. Por su parte, Lenín Moreno ha rechazado las acusaciones y asegura que es inocente.

Presentación de pruebas Durante varias semanas, la Fiscalía presentó su carga probatoria ante el Tribunal. Entre las pruebas constan testimonios de testigos y peritos, informes financieros, análisis informáticos y documentación obtenida mediante cooperación judicial internacional. Uno de los momentos relevantes fue la declaración de un perito informático sobre la evidencia enviada desde el extranjero para sustentar la acusación.