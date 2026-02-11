Defensa de Aquiles Alvarez cuestiona pedido de prisión preventiva en caso Goleada

Audiencia del alcalde de Guayaquil Aquíles Álvarez y 10 personas más detenidas por lavado de activos en el denominado caso Goleada. Abogado Ramiro García Fotos : API /Rolando Enríquez

Ramiro García, abogado defensor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, investigado en un presunto caso de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria en el caso Goleada cuestionó este martes 11 de febrero del 2026 el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía.

En declaraciones a la prensa, indicó que no existen elementos jurídicos que sustenten una medida de privación de libertad, sobre todo al tratarse de un personaje público.

García señaló que su defendido fue localizado en su domicilio y que no existían indicios de riesgo de fuga. “Al alcalde lo encuentran en su casa, en su habitación, no hay ningún riesgo de evasión. Pedir prisión preventiva es ir en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó.

La defensa también sostuvo que el proceso estaría vulnerando el principio de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Según indicaron, el caso se habría iniciado a partir de una denuncia anónima que retoma elementos ya investigados anteriormente. “No se puede hacer dos procesos por la misma causa. Esta vez se estaría procesando nuevamente por los mismos hechos”, afirmaron.

Se prevé que la decisión del juez sobre las medidas que se tomen en este caso se conozca alrededor de las 14:00, indicó García.

En ese contexto, criticó la forma en que se interpretan las normas en el sistema judicial ecuatoriano. “En Ecuador estiramos las normas como chicle. La justicia hace interpretaciones antojadizas”, sostuvo García.

Fiscalía se basa en conversaciones coloquiales

Respecto a los elementos presentados por la Fiscalía, los abogados señalaron que se basan principalmente en conversaciones privadas entre directivos de empresas investigadas. “Lo que encontraron son chats y conversaciones coloquiales, más de 150 000 páginas, entre personas que forman parte de una empresa. No hay nada que sustente lo que se afirma en audiencia”, indicaron.

Asimismo, cuestionó la descripción de las conductas presentada por la Fiscalía, al considerar que no demuestra responsabilidad penal. En ese sentido, reiteraron su expectativa de que el juez rechace la prisión preventiva.

Finalmente, García aseveró que el Ministerio Público habría fundamentado de manera incorrecta su solicitud. “La Fiscalía sustentó el pedido en la gravedad del delito, cuando la prisión preventiva solo procede si existe peligro de fuga o de obstaculización del proceso”, concluyó.